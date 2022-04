CD&V tegen bouw Forensisch Psychiatrisch Centrum op Gatessite: “Leefbaarheid nog zwaarder onder druk”

Erembodegem/Nieuwerkerken Actieco­mités Siesegem en Gates ten strijde tegen het Forensisch Psychia­trisch Centrum: “Desnoods naar Raad voor Vergun­nings­be­twis­tin­gen”

Waar bouwt de Vlaamse regering in 2025 een Forensisch Psychiatrisch Centrum? De locatie wordt op korte termijn vastgelegd en de Siesegemkouter in Nieuwerkerken en de Gates-site in Erembodegem lijken in poleposition te liggen. De actiecomités beseffen dat het moment van de waarheid nadert en beloven tot het uiterste te gaan om de komst van een FPC in hun straat tegen te houden.

11 februari