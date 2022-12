CD&V brengt hulde aan Ilse Uyttersprot in Aquatopia: “Treurig dat ze de opening niet meer mag meemaken”

“Vandaag brengt het bestuur van CD&V Aalst naar aanleiding van de opening van het recreatief gedeelte van het vernieuwde zwembad een eerbetoon aan de gewezen burgemeester van Aalst, Ilse Uyttersprot. Ilse, ons betreurd boegbeeld, lag, als schepen van Sport, aan de basis van de vernieuwing en de uitbreiding van het zwembad”, zegt Yves De Graeve van de Aalsterse CD&V. “Onder haar impuls is het op de rails gezet. Voor de stad Aalst is het grootste project in vele tientallen jaren. De Aalstenaars kunnen Ilse geen groter plezier doen dan door mateloos van deze nieuwe infrastructuur te genieten.”

Het voormalige zwembad aan de zwembadlaan is in 1984 geopend door haar vader, burgemeester Raymond Uyttersprot. “Het hele traject om tot de vernieuwing van het zwembad te komen, werd op gang getrokken door zijn dochter, wijlen schepen van Sport Ilse Uyttersprot. Zonder haar was de grondige vernieuwing en uitbreiding van het zwembad er misschien niet gekomen of had het er helemaal anders uitgezien. Als eerbetoon werden beide sportbaden dan ook terecht naar haar en haar vader genoemd. We betreuren allen dat Ilse noch op 19 oktober 2021 de opening van de eerste fase van het nieuwe bad, noch komende vrijdag de opening van de laatste fase van de vernieuwing en uitbreiding mag meemaken”, zegt de partij. “Met het Raymond-bad (50-meterbad), het Ilse-bad (25-35 meterbad) met beweegbare bodems, duiktorens, een drenkelingendetectiesysteem is Aquatopia een ware sportparel in het Aalsterse sportpatrimonium. Daarbovenop komt er vanaf dit weekend een uitgebreid fungedeelte, een waar kinderparadijs met meer dan 200 meter aan glijbanen.”