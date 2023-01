Carnavalswandelingen op 5 en 12 februari: “Ontdek de bonte parade van traditie en erfgoed”

“Onze gids vertelt je alles over het DNA van Aalst Carnaval. Je wandelt mee in het spoor van de carnavalisten en ontdekt alle elementen van de bonte parade van traditie en erfgoed. In ‘t Gasthuys - Stedelijk Museum word je ondergedompeld in de geschiedenis van Aalst Carnaval. Je duikt samen met de gids in het wie, wat, hoe en waarom van het meest uitbundige carnavalsfeest van het land. Na het bezoek aan de carnavalsexpo wandel je samen met de gids naar de carnavalswerkhallen. In de carnavalswerkhallen werken de carnavalisten aan hun praalwagen. Samen met de gids breng je een bezoek aan verschillende loodsen en ontdek je hoe de creativiteit van de Aalstenaar vorm krijgt in de praalwagens”, aldus Visit Aalst.