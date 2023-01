“Carnavalsstoet zal aan Sint-Jozefskerk kunnen passeren”, zegt burgemeester D’Haese (N-VA).

Aalst Al zeker 71 officiële en 120 losse groepen op carnaval: “Na drie jaar weer een stoet en genieten van Oilsjters topspekta­kel”

Aalst viert op 19 februari weer carnaval! In CC De Werf zijn de carnavalsaffiche van de editie van 2023 én enkele vernieuwingen voorgesteld. Honderd jaar geleden trok de allereerste carnavalsstoet door Aalst. Ondertussen zijn we al aan de 93ste stoet - in de oorlogs- en coronajaren waren er geen carnavalsstoeten - en die wordt bevolkt door 71 officiële en al zeker 120 losse groepen.

13 januari