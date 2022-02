Carnavalsfuif eindigt in ziekenhuis voor Lino (45): “Toen ik jongeren die op een deur trapten aansprak, keerden ze zich tegen mij”

Aalst Carnaval gaat van start: burgemees­ter D’Haese overhan­digt ‘sleutels van cafeekes­car­na­val’ aan prins Sjalen

Aalst carnaval is nu echt begonnen. Op een niet-officiële carnavalsraadszitting met tweehonderd aanwezigen in ’t Kapelleke in de Meuleschettestraat heeft prins Sjalen de sleutels van ‘cafeekescarnaval’ ontvangen van de burgemeester.

27 februari