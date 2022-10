Carnavalsarrangement voor toeristen: “Bezoek aan de carnavalshallen, meet & greet met prins en natuurlijk drie dagen feest”

AalstVoor wie zich helemaal in de feestelijke carnavalsdriedaagse in Aalst wil laten onderdompelen, is er het carnavalsarrangement van Visit Aalst, gekoppeld aan een overnachting in een van de vijf deelnemende Aalsterse hotels en B&B’s.

Na de prinsenverkiezing en de lancering van de magische carnavalswandeling begint de carnavalsmicrobe bij de Aalstenaars sneller dan anders te kriebelen. Maar ook de bezoekers van onze stad voelen dat Aalst zich stilaan weer aan het voorbereiden is voor het driedaagse volksfeest. “Waarom zou je tijdens het krokusverlof gaan skiën of naar warme oorden trekken, als je de authentieke carnavalssfeer in Aalst kan opsnuiven? Het carnavalsarrangement van Visit Aalst biedt jou een unieke ervaring, die je ooit in je leven moet hebben meegemaakt”, zegt schepen van Toerisme Caroline De Meerleer (N-VA).

Tienduizenden bezoekers

Jaarlijks zakken tienduizenden bezoekers op carnavalszondag af naar Aalst om de carnavalssfeer op te snuiven. De meeste bezoekers bekijken de zondagstoet en keren dan terug huiswaarts. Maar voor wie zich helemaal in de feestelijke driedaagse wil laten onderdompelen, is er het carnavalsarrangement van Visit Aalst, gekoppeld aan een overnachting in een van de vijf deelnemende Aalsterse hotels en B&B’s.

In het pakket zitten onder meer een gegidste rondleiding in het museum, dat deels aan carnaval is gewijd, en aan de carnavalswerkhallen op zaterdagnamiddag, een begeleid bezoek aan de vorming van de stoet op zondagmiddag, een meet & greet met prins carnaval, de gratis toegang tot verschillende kermisattracties, een heerlijke driegangenlunch vanop een unieke locatie met het uitzicht op de carnavalsstoet én een van de gegeerde zitjes op de VIP-tribunes op de Grote Markt.

Drie nachten feest

“Wie dit carnavalsarrangement boekt, wordt op sleeptouw genomen door een stad die drie dagen en nachten leeft en feest. Maar ook de blik achter de schermen en de voorbereidingen, zullen je ongetwijfeld verrassen en beter laten begrijpen waarom Aalstenaars zo verslingerd zijn aan hun carnaval”, zegt De Meerleer.

Zin om Aalst Carnaval van dichtbij mee te maken? Visit Aalst biedt samen met Station Hotel, B&B Hof Beygaert, B&B BeFour, Keizershof Hotel en Tower Hotel een exclusief carnavalsarrangement aan. Reserveer je bij een van deze logeeradressen een overnachting met aankomst op zaterdag 18 of zondag 19 februari, dan kan je voor 156 euro een aanvullend carnavalspakket voor 2 personen (bestaande uit 2 gegidste rondleidingen, een driegangenlunch met uitzicht op de carnavalsstoet, 2 zitjes op de VIP-tribune, een meet & greet met Prins Carnaval en een goedgevulde goodiebag met voucher voor de magische carnavalswandeling) boeken. Voor kinderen betaal je 58 euro per persoon.

Boekingen verlopen rechtstreeks via het logeeradres naar keuze. Een overzicht van de logeeradressen en inhoud van het pakket via www.visit-aalst.be/nl/carnaval/vip-arrangement-beleef-aalst-carnaval-op-een-exclusieve-manier.

