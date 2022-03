Camping Kicks keert in april terug naar de Kattestraat: “De mooiste sneakers en streatwear van Belgische start-ups”

Vorige zomer vond je de twee al in hun pop-up in de Kattestraat en nu keren ze terug naar de winkelstraat, ongeveer op dezelfde plek maar in een groter pand. “Vorig jaar hebben we in de winkel hiernaast een pop-up gehad en die willen we heel graag terugbrengen, met nog wat extra dingen die we aanbieden. We gaan open op 2 april en sluiten op 30 april, het is dus voor één maand. Daarna willen we ons concentreren op de blokperiode, want we studeren nog”, zeggen ze. “Sneakers blijven het belangrijkste. Ondertussen werken we samen met enkele jonge startende mode- en streatwearmerken. Dat zal je hier ook vinden. De ruimte is nu toch iets groter.”