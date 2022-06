Camille (21) opent ‘By Cams’ in de Pieter Van Aelst-winkegalerij: “Al veel positieve reacties gekregen”

“By Cams bestaat al twee jaar online”, vertelt Camille. “Bij mijn mama in haar restaurant D’ Afspanning in Denderwindeke had ik altijd een tafeltje met juwelen. Dat verkocht heel goed. Mensen kwamen voor het eten, maar toonden interesse. Ze konden het vasthouden en zien, dat is toch nog iets anders dan online iets kopen. Dus ik zocht een pop-up en wou naar Aalst. Ik ken de stad goed en kwam in contact met Immo Cupido van de stad Aalst. Ik had gezien dat dit pand leeg stond en vroeg of het beschikbaar is. Zo is het gegaan, de komende drie maanden mag ik hier een pop-up openen.”