Cafébazin Ghilaine viert 70ste verjaardag: “Willy Sommers zei dat ik er een goeie lap op moet geven”

De stad draagt Iwein Van Aelst voor als ereburger: “900 jaar geleden al pleitbezor­ger van democratie”

Beter laat dan nooit, maar exact 878 jaar na zijn dood zet de stad Aalst de procedure in gang om Iwein Van Aelst te benoemen tot ereburger van de stad. Iwein kennen de meeste Aalstenaars wel als de reus vooraan in de carnavalsstoet of van de verdwenen Iwein Van Aelst-straat op het eiland Chipka. Iwein Van Aelst pleitte negen eeuwen geleden al voor meer democratie en dat was nogal revolutionair.