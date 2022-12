Cafébaas Stefaan (54) teleurgesteld na veroordeling van man die hem aanviel met mes: "Ik mag nooit meer tillen, en die bakken bier dan?”

Aalst WEERBE­RICHT. Zware regen en bewolking in Aalst vanochtend

Overdag is het regenachtig in Aalst. De regen begint rond 7 uur en zal ongeveer 17 uur aanhouden. De wind is matig en komt uit het zuiden. De temperatuur komt niet boven de 10 graden. Woensdag wordt een overwegend bewolktere dag met een matige wind. De temperatuur wordt ongeveer 9 graden.

9:32