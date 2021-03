Cafébaas Agnes wordt 101, maar heeft nog geen vaccin: “Ze zijn meme vergeten”

Affligem Na kousen en frietjes te verkopen schakelt Christine (53) nu over op pralines: “Doosjes inpakken ben ik nog volop aan het oefenen”

15:16 “De gezonde stress overheerst nu toch wat.” Aan het woord is Christine Matthijs (53). Zij opent woensdag haar Leonidas-winkel langs de Brusselbaan in Affligem. Ze hield meer dan tien jaar lang een frituur open in Asse, maar koos nadien voor een regelmatigere job. Tot nu: “Het ondernemen kan ik blijkbaar toch niet missen”, lacht ze. “Dat zit nu eenmaal in de familie.”