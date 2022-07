Café-uitbater Bart (61) overvallen vlak na sluiting café: “Daders graaiden 1.500 euro uit mijn zakken”

De feiten speelden zich maandagavond omstreeks 1.15 uur ‘s nachts af. Bart had net zijn café gesloten en was klaar om met de dagwinst op zak naar huis te vertrekken. Net op het moment dat hij het alarm op zijn gsm aan het instellen was, graaiden twee handen vliegensvlug in zijn zakken. Meteen daarna zetten ze het op een lopen. “Ze keken nog even achterom en liepen daarna richting het stadscentrum", zegt Bart. “Het leek wel alsof ze er plezier in hadden. Ik liep hen nog achterna, maar kon hen niet volgen. Ik wilde snel mijn fiets nemen om de achtervolging in te zetten, maar de daders waren al verdwenen", klinkt het. Zo’n 1.500 euro werd gestolen.