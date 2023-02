Café De Witte Leeu staat te koop: “Horecazaak sloot 13 jaar geleden”

Julien Saeys van café Belfort - een paar huizen verder - was de laatste echte cafébaas van De Witte Leeu. “Ik heb het pand verlaten eind oktober 2009. Nadien was er nog een paar maanden een andere huurder en sindsdien staat het café leeg”, zegt hij. Door een geschil over de herstellingen van het pand, kwam er geen nieuwe huurder.