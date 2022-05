Buurtfeest in Nieuwerkerken voor 100-jarige Maria ‘van ’t Schoentjen’

Uniek is dat Maria nog altijd thuis woont, in Restert in Nieuwerkerken. Ze is zeer gekend omdat ze negen jaar lang een schoenenwinkel met toepasselijke naam ‘’t Schoentjen’ heeft opengehouden in het dorp in Nieuwerkerken. Haar twee dochters Greta en Gonda, haar kleindochter en haar achterkleindochter genieten zichtbaar van de 100ste verjaardag van hun moeke Maria. Voor achterkleindochter Nathalie is het extra bijzonder, want als driejarige werd ze door haar moeke Maria opgevangen. Onder haar vleugels is haar oogappel Nathalie groot geworden en daarop is Maria bijzonder fier. “Maria is een dame die niet alleen door haar familie, maar door heel Nieuwerkerken graag wordt gezien. Ze wou ook bijzonder graag 100 jaar worden en keek al zeer lang uit naar het grote feest. Vanaf nu kan Maria beginnen uitkijken naar haar volgende verjaardag. En of het al dan niet opnieuw met feest is, ik zal er sowieso bij zijn”, zegt De Meerleer.