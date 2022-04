Buurt Biekorfstraat verzet zich tegen forensisch psychiatrisch centrum: “Geen beton, wel groen”

“De impact op de omwonenden in de Biekorfstraat, Lindenstraat en Ledebaan zou niet te overzien zijn omdat de site letterlijk in de achtertuin van deze mensen zou ingeplant worden, waarbij de toegangswegen tot de site tussen de huizen en tuinen van de omwonenden zouden worden aangelegd. En dan hebben we nog niet gesproken over de vele onteigeningen die hieraan te pas zouden komen”, zegt het buurtcomité. “Op onze eerste samenkomst met de buurt waren meer dan 100 mensen aanwezig. Voor velen van hen was het nieuws een verrassing aangezien enkel de aanpalende woningen een brief in de bus gekregen hadden van de Vlaamse Overheid om te informeren over het FPC. Het buurtcomité heeft het dan ook op zich genomen om de rest van de buurt te informeren; er werden flyers rondgedeeld, huis-aan-huis bezoeken, info-momenten werden georganiseerd, een Facebook Pagina werd opgericht.”

Volledig scherm Geen FPC op de site Biekorfstraat - Lindenstraat, vinden deze Aalstenaars. © Biekorfstraatcomité

Veel auto’s

De buurt vreest voor mobiliteitsproblemen. “De buurt wordt nu dagelijks al geconfronteerd met massaal sluipverkeer vanuit en naar Lede en Hofstade door de verzadiging van de Boudewijnlaan en chauffeurs die de Gentse Steenweg willen mijden. Uit een georganiseerde telling van het buurtcomité van de Lindenstraat in november 2021 kwam naar voor dat tijdens de spitsuren in een tijdspanne van 1,5u maar liefst 365 voertuigen passeren. Deze bevindingen werden reeds met de stad gedeeld en besproken. Een LFPC in de nabijheid zou deze cijfers alleen nog maar in de hoogte jagen wat ook de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers en de vele schoolgaande jeugd in het gedrang brengt”, zegt het comité.

Wateroverlast en woonuitbreidingsgebied

Momenteel wordt de site intensief gebruikt voor landbouw, is het een groene buffer waar fauna en flora voor een rustgevend karakter zorgen en de site beschermt de ruime buurt tegen wateroverlast bij vaak voorkomende overvloedige regen door het water te bergen. “Het is een vrij drassig gebied en op sommige verkoopaktes van de omwonenden staat ‘overstromingsgevoelig’ aangegeven”, zegt het actiecomité. “In het nabije verleden was er trouwens al wateroverlast ter hoogte van de Biekorfstraat, de Boudewijnlaan en de César Haeltermanstraat. Het niet aansnijden van dit woonuitbreidingsgebied met een agrarisch karakter zou perfect passen in het kader van het ‘Krokusakkoord’ van de Vlaamse regering, met daarin de ‘betonstop/bouwshift’ en het ‘stikstofakkoord’”, aldus de buren. De buurt pleit ervoor om de landbouwgrond te laten waar die er al is. “Laat dit gebied dienst doen als groene zone en als waterbuffer”, zeggen ze.

