Bus Belgica van StuBru houdt halt in Aalst: “Tot woensdag plaatjes draaien op de Hopmarkt”

“Studio Brussel trekt de deuren van de studio in Brussel achter zich dicht en kruipt achter het stuur van Bus Belgica. De hele zomer lang houden we halt op de beste festivals en events. We zenden de hele zomer live uit vanop meer dan 20 locaties: festivals, events, campings, concerten, maar ook steden, parken en zomerbars. Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat hoor je alleen nog maar de beste soundtrack bij jouw zomer op je radio. We supporteren verder voor The Red Flames, maar niet meer vanuit het The Red Flames Fan Village in Leuven. Bus Belgica bolt verder richting Aalst. Voor de komende dagen is de Hopmarkt helemaal van ons”, aldus StuBru.