Burgemeestersportret Ilse Uyttersprot onthuld: “Het is geslaagd, het is ons Ilse”, zegt haar mama Suzanne.

Het burgemeestersportret van Ilse Uyttersprot is in het belfort van Aalst onthuld. De moeder van Ilse, Suzanne Moortgat, was erbij en zij vindt het alvast geslaagd. Het was kunstenaar André Van Schuylenbergh die Ilse heeft vereeuwigd.