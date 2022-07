Burgemeester wil camera’s inzetten tegen zwaar vrachtverkeer in schoolomgevingen: “Ook nuttig in bepaalde eenrichtingsstraten”

AalstLokale besturen kunnen binnenkort onbemande camera’s inzetten om te controleren op een toegangsverbod voor vrachtwagens, bijvoorbeeld in de omgeving van een school. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zegt dat hij camera’s wil inzetten om de tonnagebeperking in Aalst af te dwingen. “De politie is vragende partij”, aldus de burgemeester. Ook tegen camera’s in bepaalde eenrichtingsstraten zegt hij niet per se ‘nee’.