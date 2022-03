Burgemeester geschokt door zinloos geweld van de jongste maanden: “Geen probleem van Aalst alleen, maar wel groot mentaliteitsprobleem bij jongeren”

Aalst Politie moet dronken beklaagde uit verkeer halen aan 109 kilometer per uur in bebouwde kom

In de politierechtbank van Aalst heeft dertiger K. zich vandaag moeten verantwoorden nadat hij onder invloed uit het verkeer werd gehaald door de politie. De man viel op door zijn rijstijl, omdat de agenten boven de 100 kilometer per uur moesten rijden in een zone 50 om de man in te halen.

