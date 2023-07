Burgemeester D’Haese over commotie rond ‘pretbedervers’-campagne: “Ik had deze affiche zelf nooit goedgekeurd”

Op sociale media lokt het campagnebeeld met de sigarettenpeuken en de jongeren zowel racistische reacties als verontwaardiging uit. Ook de oppositie in Aalst roert zich. Zowel Vooruit als CD&V vragen zich af of dit pure domheid is of onbekwaamheid.

“Het gaat om zwerfvuil”

Burgemeester Christoph D’Haese betreurt dat het beeld uit zijn context wordt gehaald. “Het is een campagne die opgezet is tegen een ongelofelijk erge problematiek: zwerfvuil. 880 ton zwerfvuil halen we op in deze stad en de cijfers stijgen nog elk jaar. Daar moeten mensen voor gesensibiliseerd worden en dat is het uitgangspunt van deze campagne”, zegt de burgemeester van Aalst. “Daarvoor hebben we vier campagnebeelden gebruikt.”

De zwerfvuilcampagne in Aalst loopt fout.

De bedoelingen waren goed, zegt de burgemeester. “Ik kan begrijpen dat dit aanleiding kan geven tot foutieve interpretatie, maar ik vertrek vanuit de bedoeling van diegenen die communiceren. Onze communicatiedienst heeft het probleem willen aanpakken door te communiceren. De bedoeling is correct, maar als je het uit de context haalt dan kan ik begrijpen dat het verkeer geïnterpreteerd kan worden”, zegt de burgemeester. “Dat kan en mag niet de bedoeling zijn.”

Geen racisme

Het is geen racistisch beeld, vindt D’Haese. “Zoiets mag ook niet de aanleiding zijn van raciale uitlatingen. Dat kan natuurlijk niet in een stad als Aalst. Ik vind het zeker niet racistisch, dat is wat men ervan maakt. De jongeren hebben hun medewerking verleend, ook zij willen dat zwerfvuil wordt aangepakt. Waar ik het moeilijk mee heb is dat bepaalde groepen deze campagne gebruiken voor andere doeleinden. Dit gaat niet over diversiteit, maar over de aanpak van zwerfvuil. Het hangt ervan af met welke bril je dit bekijkt. In onze stad is geen plaats voor zwerfvuil noch voor racisme.”

Hij geeft wel toe dat hij de beelden niet op vooraf heeft gecontroleerd. “Ik heb de beelden op voorhand niet gezien. Er zijn medewerkers die ik vertrouw. Ik heb de beelden pas achteraf gezien. Anders had ik wellicht opgetreden. Anderzijds verdedig ik de stadsdiensten wel, want ze hebben ter goeder trouw gehandeld. Er zijn mensen met minder goede bedoelingen in Aalst die deze zaken helemaal uit de context willen halen. In Aalst is er geen censuur en worden de zaken gezegd zoals ze zijn, maar dat geeft soms aanleiding tot misbruik. Het is bedroevend dat men deze goedbedoelde campagne misbruikt. Het beeld is enkel verspreid via sociale media. We moeten niet onnodig provoceren en ik denk niet dat het nodig is om dit beeld te behouden. We verwijderen het om oneigenlijk gebruik uit te sluiten.

Uitermate gevoelig

“Ik heb heel kritisch naar deze afbeelding gekeken en zou het zelf niet hebben doorgelaten. Dat is nu eenmaal hoe het draait in een stad. Sommige communicatie wordt principieel goedgekeurd en worden dan verder uitgerold. Communicatie is uitermate gevoelig. Alles wat kan raken aan samenleven van mensen van diverse culturen en geslachten ligt delicaat en zal altijd een evenwichtsoefening zijn.”

