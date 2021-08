Burgemeester D’Haese (N-VA): “Het kan niet zijn dat dringende medische ingrepen in Aalst weer worden uitgesteld door Brusselse coronapatiënten”

Aalst De Zonneroos zamelde 140.000 euro in: “Nieuw fietspar­cours, nieuwe speeltuin en busje voor leerlingen met een rolstoel”

27 augustus Middelen in het onderwijs zijn schaars, maar voor wie echt iets wil bereiken, is alles mogelijk. Dat bewijst school De Zonneroos in Aalst. Maar liefst 140.000 euro werd er ingezameld met allerlei acties van vrijwilligers en giften van sponsors. Het resultaat is een verbluffend mooie nieuwe speeltuin, fietsparcours en een bus met een lift voor rolstoelgebruikers.