Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA): “Weer verlichting in alle Aalsterse straten”

“Amper 30 jaar gevangenis voor die zot? Veel te weinig!” Aalste­naars niet onverdeeld gelukkig met straf voor moordenaar van Ilse Uyt­tersprot

Voor moord met voorbedachten rade op de Aalsterse ex-burgemeester Ilse Uyttersprot is Jurgen Demesmaeker dinsdag veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf. Géén levenslang, zoals het openbaar ministerie had geëist en zoals ze in haar thuishaven Aalst hadden gehoopt. “Onbegrijpelijk dat hij niet de maximumstraf krijgt”, klinkt het op straat in de Ajuinenstad.