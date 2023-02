Burgemeester Aalst wil licht weer laten branden ’s nachts: “We zijn op zoek naar balans tussen besparingen en veiligheid”

Voortaan niet alleen overnach­ten in hotel Royal Astrid: “In restaurant ‘De Muze’ serveren we internatio­na­le keuken”

Voortaan kan je niet alleen overnachten in hotel Royal Astrid aan het Keizersplein in Aalst, je kan er ook stijlvol tafelen. Volgens Gerard Dogge en Nadia Zoete, de uitbaters van het nieuwe restaurant De Muze, brengen ze iets unieks in Aalst.