Buren vallen fietskoerier aan: één gewonde afgevoerd

voetbal tweede nationale B Miguel Cobos Copado (Eendracht Aalst): “Afscheid nemen met de promotie”

Eendracht Aalst heeft aan één zege in de resterende drie wedstrijden voldoende om een eindrondeticket te bemachtigen, want dan eindigen de Ajuinen zeker in de top vier. Aangezien Lyra-Lierse de eerste periodetitel pakte en op de tweede plaats staat, geeft een vierde plaats recht op deelname aan de eindronde. Bij winst tegen Diegem Sport kan er met Pasen een klein feestje gebouwd worden.

14 april