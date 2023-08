Buren in de clinch over laaghangende takken aan wegje: “In plaats van te klagen zou hij beter eens naar de notaris gaan”

“Vroeger waren rosbief en varkensge­braad typisch voor op zondag, nu wordt dat amper nog besteld”: 3 authentie­ke slagers over hun job

Van een sneetje hesp op de boterham tot een malse biefstuk: veel Vlamingen houden van hun dagelijkse portie vlees. Iets meer dan de helft zet het minstens vier keer per week op tafel. “En daarvoor werken we zo’n 60 uur per week”, zeggen drie trotse slagers. Ze vertellen hoe zij ervoor zorgen dat het stuk vlees op jouw bord van topkwaliteit is én betaalbaar blijft. Merken zij dat er minder vraag is naar vlees, of net niet? En hoe herken je een goed stuk vlees? “Als je een kwaliteitsvolle kipfilet bakt, zal je pan niet vol water staan.”