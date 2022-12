Buren Faluintjesstraat nemen plaats in van Jozef en Maria in ‘levende kerststal’

“Het begon in 2008 met een zot idee van enkele bewoners van de Faluintjesstraat en Maaldershof in Meldert. 14 jaar later is buurtcomité Faluintjes nog steeds actief”, zeggen de buurtbewoners. “In 2020 en 2021 gooide corona even roet in het eten en werden de activiteiten beperkt tot een minimum. We namen in deze periode ook afscheid van enkele buren. Dit jaar zijn we echter terug van weggeweest. Voorbije zomer startten we met onze ‘Faluintjes-zomerbar’, wat opnieuw een schot in de roos was en aantoont dat ‘buurten’ nog steeds ‘in’ is. Naar jaarlijkse gewoonte werd opnieuw de kerststal van onder het stof gehaald en opgefrist. En het mag dit jaar ietsje meer zijn. Op vrijdag 23 december halen we onze kerstfiguren even uit de stal en nemen de buren de plaats in van Jozef, Maria, de drie koningen, de herders en de engelen. We staan even stil bij de buren die ons verlaten hebben, maar klinken ook op een nieuw jaar, vol hoop, licht, vreugde en vrede.”