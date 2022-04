Buren en familie zwaaien Bert (56) uit: “2.300 km stappen naar Compostela, opbrengst gaat naar Kom Op Tegen Kanker en Levensvreugde”

Herdersem Derde gewapende overval op korte tijd in Aalst: gemaskerde daders bedreigen uitbater met machete

Aan Koekeroel in Herdersem is donderdagavond een supermarkt overvallen door twee gemaskerde mannen. De twee daders betraden de winkel en bedreigden de uitbater met een machete. De winkelier moest vervolgens het geld uit de kassa en enkele pakken sigaretten afgeven. De totaal buit bedraagt ongeveer 3.000 euro. “Herdersem is normaal nochtans een zeer rustig dorpje”, zegt uitbater Mohammed Afdzla.

15 april