BUBBLEBOY laat nieuwe songs los op de wereld: “De muziekvideo gefilmd in oude fabriek”

“Onlangs releasten we onze single via alle populaire streamingdiensten”, zegt Philip Cherretté va Bubbleboy. “Bij het nieuwe nummer maakten we ook een video, die gefilmd werd in de gebouwen van de voormalige Triolet-fabriek, die ons ter beschikking werd gesteld door de gemeente Denderleeuw. Met BUBBLEBOY lieten we in 2022 twee songs los op de wereld. Het eerste nummer, Cold Fever, werd heel goed ontvangen en had de eer op Radio Willy gedraaid te worden door de fantastische Marcel Vanthilt. Met het tweede nummer, SOAP, konden we het jaar in schoonheid afsluiten. Samen met een groepje getalenteerde mensen, maakten we bovendien een bijhorende video, die momenteel heel vlot wordt bekeken, wat de band heel veel plezier doet. Voor de mensen die hem nog niet gezien hebben... doen!”