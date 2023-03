‘Brulaap & the Boneshakers’ in café The Mojo: “Rauwe blues en luide primitieve punk”

Dronken chauffeur zwalpt op E40: “Naar Brussel getrokken om te drinken wegens liefdesver­driet”

Een man stond maandagochtend terecht voor de politierechtbank in Aalst nadat hij op de E40 al zwalpend werd betrapt. Op een bepaald moment parkeerde hij zelf zijn voertuig deels op de pechstrook en deels op de rechter rijstrook omdat hij moest plassen. “Ik had liefdesverdriet en daarom had ik veel te veel gedronken", aldus de beklaagde.