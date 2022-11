Brons voor dansers van The Project DC op WK in Portugal

The Project DC werd in 2021 opgericht door Margot Troch, Dorien Govaert, Stéphanie Van Bockstael en Julie Lemeire. “Wij zijn vier vriendinnen die al dansen van toen ze nog in de pampers zaten. We hebben zelf lang competitief gedanst en hebben elk veel ervaring met het coachen van recreatieve en competitieve dansgroepen. We droomden ervan om samen een dansschool op te richten en die droom is vorig jaar werkelijkheid geworden”, zeggen de dames. “Het succes dat de club sindsdien heeft was echter iets waar ze nooit van hadden kunnen dromen. We hebben een knap ledenaantal, hebben heel wat recreatieve en competitieve groepen, we bieden twee groepen aan voor G-dans (voor mensen met een mentale en/of fysieke beperking) en starten ook reeds vanaf 2 jaar met de allerkleinsten.”