BRONKS & Theater Artemis in CC De Werf: “Acteurs keren de wetten van het theater om”

Aalst Water in de kelder van Dewaco-appartemen­ten en dus zijn de liften al zeker een week buiten dienst: “Bewoners zijn 70 jaar of ouder. Dit kan toch niet?”

Het is alle hens aan dek bij sociale huisvestingsmaatschappij Dewaco in Aalst. De kelder van een sociale appartementsblok aan de Rozendreef kampt met waterinsijpeling, waardoor nu ook de liften onbruikbaar zijn geworden. De bewoners van het appartementsblok moeten tot zeven verdiepingen te voet naar beneden. “Mijn man is zwaar ziek en heeft zelfs een afspraak in het ziekenhuis moeten uitstellen hierdoor”, zegt een radeloze bewoonster. Dewaco zegt dat het al dagen hard werkt aan een structurele oplossing.

16:55