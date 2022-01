Bromfietsster vecht voor leven na aanrijding met vluchtmisdrijf in Gijzegem

Basketbal BNXT League Okapi Aalst, 6 man sterk, kan net niet stunten tegen Antwerp Giants: “Jammer dat veer brak in slotfase”

Respect. Respect voor de zes overgebleven spelers van Okapi Aalst die zich vol overgave in een schier ongelijke strijd met Antwerp Giants wierpen. Okapi had 38 minuten lang uitzicht op een stunt in de Lotto Arena. Giants met schaamrood op de wangen. “We kunnen met opgeheven hoofd de Arena verlaten”, zegt assistent-coach Thomas Crab.

