Broers Tijs (40) en Gerrit (43) halen 30 jaar oude LEGO van zolder: “Toen mijn LEGO-sneakers viraal gingen, begon het weer te kriebelen”

Aalst Alle hens aan dek voor gratis optreden Camille in Aalst: “Meer politie, stoeltjes niet toegelaten en een langere toog”

Donderdagavond is het zover, dan komt de ‘queen van de Vlaamse pop’ Camille naar Aalst. Hélemaal gratis dan nog, in het stadspark. De organisator en de stad zaten al samen om te bekijken hoe dat veilig kan verlopen, want bij Willy Sommers vorige week was er ook al een onverwachte overrompeling. Komen er 5.000 fans kijken? Of veel meer?

9 augustus