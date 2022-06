Broer en zussen pakken medailles in Griekenland: “Een gouden en twee zilveren op veteranen-EK judo”

Er waren 236 deelnemers uit 31 landen in Griekenland. De De Somer-clan van de judoschool in Moorsel bezorgde België drie medailles. De middelste van de broer en zussen, Fran, pakte het goud in de categorie -63kg. Het was haar eerste deelname aan het veteranentoernooi. Na Fran stapte Fee de tatami op en haalde zilver in de categorie -70kg en een beetje later was er ook nog eens zilver voor broer Dez in zijn categorie -90kg.