Broeiklas verkoopt bloemetjes: “Opbrengst naar studiebegeleiding voor kinderen uit kwetsbare gezinnen”

“Nog op zoek naar het ideale Paascadeau? Zet jezelf of een ander in de bloemetjes en steun onze werking! Dat is investeren in kinderen en jongeren van de toekomst”, zo bracht Broeiklas hun bloemetjes aan de man. Broeiklas is een lovenswaardig Aalsters initiatief en biedt studiebegeleiding aan lagere schoolkinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen. “Door in te zetten op talentontwikkeling worden de slaagkansen de schoolloopbaan van kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen bepaald door hun talenten en niet door de sociale, economische of culturele achtergrond van het gezin waarin ze opgroeien”, vinden ze bij Broeiklas.