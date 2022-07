Brandweer rukt massaal uit voor brandgeur en alarm naar vernieuwde Du Parc-site

Denderhoutem Jonge bestuurder als bij wonder slechts lichtge­wond nadat hij aan hoge snelheid tegen gevel crasht

In de Nieuwstraat in Denderhoutem is vrijdagavond een jonge bestuurder als bij wonder slechts lichtgewond geraakt nadat hij met zijn voertuig tegen een gevel terechtkwam. De gevel raakte niet zwaar beschadigd, maar het voertuig is wel total loss.

17 juli