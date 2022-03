Brandweer heeft haagbrand vlug onder controle

Aalst Sint-Jozefscol­le­ge Capucienen­laan verbouwt oude kloosterge­bou­wen tot hedendaag­se school: “Leerlin­gen­aan­tal is verdubbeld”

Het Sint-Jozefscollege aan de Capucienenlaan is de grootste lagere school van Aalst en na tien jaar renoveren behoort ze zonder enige twijfel bij de mooiste scholen van de stad. De populariteit van de school van directeur Johan De Meerleer (57) schoot de jongste jaren de hoogte in. “In deze tumultueuze wereld bieden wij via een duidelijke structuur een houvast aan aan de kinderen. Ik vermoed dat ouders daar naar op zoek zijn”, zegt De Meerleer.

