Brandweer haalt overleden hert uit Dender in Erembodegem

Het was een passant die rond 9.45 uur het dode dier opmerkte aan de Dender in Erembodegem in het water en daarna de brandweer verwittigde. Die kwamen snel ter plaatse om het dier op te sporen en uit het water te halen. Het bleek om een hert te gaan dat in het water was terechtgekomen, maar hoe het dier daar in het water belandde is niet duidelijk. De brandweer heeft het dier meegenomen uit het water om aan de bevoegde instanties over te laten.