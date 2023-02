Brandweer en politie houden grootschalige oefening in Hogeschool in Aalst: “Zeer zinvolle oefening”

De grootschalige oefening van de brandweer en de politie startte maandag omstreeks 9.00 uur aan de Odisee hogeschool in Aalst. Op dat moment werd er een melding gemaakt van een verdacht persoon die met een mes en een vuurwapen het schoolterrein was binnengedrongen. Geen echt scenario op dit moment, maar wel een goede oefening voor de toekomst. De politie kwam ter plaatse om de dader te lokaliseren en zo snel mogelijk uit te schakelen. Nadien werd ook de brandweer ingezet om de zwaargewonde slachtoffers te verzorgen en over te brengen naar een locatie om hen daar verder te behandelen. Tijdens de oefening werden er ook 70 leerlingen geëvacueerd, om alles zo echt mogelijk te maken.

“Een van mijn meest belangrijke taken is om de veiligheid te garanderen op Aalsters grondgebied. Dat we beschikken over één van de meest performante veiligheidscellen van het land is een voorrecht,” klinkt het bij burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Maar ook de training en opleiding van mensen die de veiligheidsdiensten bestaffen verdient alle aandacht. In die zin blikken we terug op een uiterst geslaagde oefening in Odisee Hogeschool, samen met de cursisten postgraduaat spoedgevallen en intensieve zorgen.”