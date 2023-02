Brandgeur in woonzorgcentrum, bewoners moeten niet geëvacueerd worden

Aalst Apparte­ment tijdelijk onbewoon­baar nadat er brand in keuken ontstaat

In de Lazaretstraat in Aalst is zondagavond een appartement zwaar beschadigd geraakt nadat er brand is ontstaan in de keuken. Een 13-jarige jongen was er alleen thuis en was er pannenkoeken aan het klaarmaken toen het mis liep. Een bewoner van een ander appartement liep een lichte rookintoxicatie op.

5 februari