Boze boeren trekken morgen door Aalst: op deze verkeersassen kunt u hinder verwachten

Politie Aalst zet extra personeel in om de doortocht in goede banen te leiden. Ze raadt aan om de omgeving N9 zowel tijdens de ochtend- als avondspits te vermijden. De politie van Aalst verwacht dat de colonne van 200 tractoren rond 10 uur door onze stad zal trekken. Ze verwacht hinder op de route Vijf Huizen - Gentsesteenweg – Leo De Béthunelaan - Capucienenlaan - Haring – Parklaan – Brusselsesteenweg en in de ruime omgeving rond deze route. Er zal extra personeel ingezet worden om het verkeer te regelen tijdens de doortocht. Ook de reguliere werking wordt zoveel mogelijk naar de optocht georiënteerd. Verschillende straten zullen tijdelijk afgesloten worden. Er wordt ook een droneteam ingeschakeld om op elk moment een duidelijk overzicht over de colonne te kunnen bewaren.

Omgeving vermijden

“De burgemeester en verschillende disciplines van de veiligheidscel zijn reeds op de hoogte gebracht. Zij zullen morgen een hele dag met elkaar in contact staan om de optocht in goede banen te leiden. Vanuit de veiligheidscel zal er ook gezorgd worden dat brandweer en medische diensten zo weinig mogelijk hinder ondervinden voor hun aanrijroutes naar dringende interventies”, zegt de politie van Aalst. De tractorcolonne zal onder meer door Lier, Mol, Diest, Hasselt, Sint-Truiden, Leuven, Mechelen, Torhout, Izegem, Tielt, Deinze, Gent, Oudenaarde, Dendermonde, Aalst en Ninove rijden. Reisroute 8 (Eeklo – Gent – Aalst) zal onze stad doorkruisen.

Net als de federale politie raadt de politie van Aalst aan om de gewestwegen, de hierboven vermelde wegen en de ruime omgeving errond te vermijden. “Wie kan, maakt best gebruik van alternatieve vervoersmiddelen zoals de trein of de fiets. Als het mogelijk is, wordt thuiswerken aangeraden om de verkeersdrukte zoveel mogelijk te verlichten. Wie toch met de wagen in de omgeving is, moet rekenen op een langere reistijd. De land- en tuinbouwers zullen via dezelfde wegen terug naar huis keren. Politie Aalst verwacht dat dit opnieuw voor verkeershinder zal zorgen tijdens de avondspits. Ze raadt aan om dan ook de omgeving te vermijden.”