Boze bakker schildert niet mis te verstane boodschap aan onze politici op zijn gevel

Je kan er niet naast kijken in de Molenstraat, hartje Aalst op een steenworp van de Grote Markt: ‘Bedankt strontpolitiek’ in knalgele letters op de gevel van bakkerij Lowie. In een van de bekendste bakkerijen van de stad kan je niet alleen brood kopen, maar ook iets eten en drinken. Dat horecagedeelte moet nu opnieuw dicht, dik tegen de zin van de uitbater.

“De horeca is zwaar geraakt”, zegt Jan. “Er zijn geen goeie politici meer. Ook in de politici die niet aan zet zijn ben ik zwaar teleurgesteld, want zij hebben dit evenmin kunnen voorkomen. In de lockdown heb ik uit burgerzin geen subsidies aangevraagd. Nu sluiten ze ons opnieuw en worden we zo zwaar afgestraft, terwijl we zo ons best doen. Waarom geen gerichte controles? Ik onderschat het virus zeker niet, maar dit is er over.”