Bouwproject met 41 sociale woningen (opnieuw) gekelderd door gemeenteraad: “Er is gewoon geen draagvlak”

De gemeenteraad moest beslissen over de weg- en rioleringsinfrastructuur, maar meerderheidspartijen N-VA en Open Vld grepen dat aan om het sociaal wonen in Lindeveld af te voeren. “Het sociaal woonbeleid is de laatste jaren alleen maar achteruit gegaan. Niet omdat er geen goeie projecten waren, maar omdat men geen sociale woningen wenst”, zei gemeenteraadslid Eddy Couckuyt (CD&V). Ook vanuit Vooruit was er grote kritiek. “Zeg gewoon tegen sociale huisvestingsmaatschappij Dewaco dat je geen sociale woningen wil daar”, zei Sam Van de Putte (Vooruit).

Schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers (N-VA) gaf toe dat ze het agendapunt rond de weg- en rioleringsinfrastructuur aangreep om dit project tegen te houden. “Ik heb inderdaad geluisterd naar de Hofstadenaren en naar de bezwaren. Ze hebben gezegd dat ze er alles aan gingen doen met procedureslagen om ervoor te zorgen dat er toch niks gerealiseerd wordt. Er moet meer draagvlak zijn bij de bevolking bij het realiseren van sociale woningen, ik nodig iedereen in de gemeenteraad uit om daar over na te denken. Er is nu een systeem waardoor Aalstenaars en oudere mensen voorrang krijgen, taaltesten, controle op buitenlandse eigendommen. Ik denk dat we moeten inzien dat er voor projecten zoals Lindeveld geen draagvlak is. De realiteit is dat we die sociale woningen wellicht in de binnenstad zullen moeten realiseren en zullen moeten inzetten op renovatie van verouderd patrimonium”, zei schepen Sarah Smeyers (N-VA).