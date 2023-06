Boskantkapel van Herdersem viert 150ste verjaardag: “Gebouwd in 1873 met hulp van de bevolking”

Negen eenrich­tings­stra­ten, fietsstra­ten en zone 30 voor Arendwijk: “Veiligheid zal erop vooruit­gaan”

Negen nieuwe eenrichtingsstraten, een zone 30 en fietsstraten moeten een einde maken aan de lange reeks auto-ongevallen in de Arendwijk in Aalst. Het nieuwe wijkcirculatieplan is - eindelijk - goedgekeurd door het schepencollege. Buurtbewoners die al zo’n 250 handtekeningen verzamelden ‘voor meer verkeersveiligheid’ reageren voorzichtig positief.