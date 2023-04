Boshyacinten spotten in het Kravaalbos: “Blauwpaarse bloementapijten”

MIJN STAD. Leonard Santos (31) over zijn Aalst: “De beste cocktails die drink je bij The Music Club”

Met zijn hilarisch en viraal Ikea-filmpje enkele jaren geleden was Leonard Santos (31) op slag wereldberoemd in Aalst en ver daarbuiten. Zijn grappige filmpjes in ‘t Oilsjters op sociale media combineert Leonard met een acteer- en zangcarrière. Op 29 april brengt hij ‘Leonard, The Show’, zijn eerste avondvullende show, live in De Filatuur in Aalst. “Als ik wandel door de straten van Aalst, dan ben ik op mijn creatiefst.”