‘Black & White Burger’ geopend in de Kattestraat: “Lekkere gourmetburgers en huisgemaakte limonades”

Het broodje is zwart-wit. “Het zijn plantaardige koolstofbroodjes, vandaar het zwarte. Het zijn gourmet-burgers, goed van prijs maar dus wel kwalitatief hoogstaander dan de fastfoodburgers. De burger is gemaakt van black agnus-gehakt. Veel malser en met veel meer smaak. Binnenkort brengen we een vegetarische burger uit. Er zijn ook huisgemaakte limonades”, zegt ‘Black & White Burger’ Aalst. Het was de Youtuber IbraTV - met 4 miljoen volgers - die Black & White Burger opstartte. Hij heeft er nu 15 in Frankrijk en dit is het 9de restaurant in België. Black & White Burger in Aalst is wel de eerste Vlaamse zaak.