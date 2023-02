Blaa Biskoppen plagen nationale kopstukken op de Grote Markt: “Eerste keer carnaval voor mij, maar niet de laatste”, zegt Conner Rousseau.

“Het is de eerste keer carnaval en vooral de eerste keer Aalst carnaval voor mij”, zei Conner Rousseau. Even voor het gesprek had minister Matthias Diependaele met hem nog rondgereden in een kruiwagen. Toch een beeld dat je niet elke dag ziet. “Ik vind het bijna surreëel. Ik denk dat iedereen in Aalst eventjes in een andere wereld leeft. Wel heel tof. Ik denk dat de mensen daar nood aan hebben. Niet te correct, niet te serieus. U laten gaan en u amuseren. Iedereen is ook supervriendelijk tegen elkaar. Ik denk dat ik nog ga komen”, zegt Rousseau.