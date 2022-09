BINNENKIJKEN Topdesign in vroegere textielweverij aan de Dender: “Met zwevende betonnen eyecatcher”

Aalst Oktober is klimaat­maand in Aalst: “Klimaatwa­ke, Week van de Fair Trade, natuurwan­de­ling en filmavond”

Vredeshuis, Oxfam-Wereldwinkel, Natuurpunt en Ecokerk slaan in Aalst de handen in elkaar om elke inwoner warm te maken voor de klimaatmars op 23 oktober in Brussel. De eerste klimaatactie is al over twee weken, op dinsdag 4 oktober. Verschillende gemeenschappen komen om 19.30 uur samen in de Sint-Pauluskerk voor een interlevensbeschouwelijke klimaatwake.

27 september