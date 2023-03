BINNENKIJKEN. New York, New York! Dit café doet in je in ‘The Big Apple’ wanen: “Bij dit gebouw hadden we meteen een ‘wauw-gevoel’”

HUIZEN­JACHT. Olsene, de kleinste deelgemeen­te van Zulte: “Voor een nieuwbouw­wo­ning van 800 vierkante meter moet je richting een half miljoen kijken”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen, en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek op de lokale immomarkt. Deze week: Olsene, dat samen met Zulte en Machelen-aan-de-Leie de gemeente Zulte vormt. “Olsene bevindt zich niet ver van de steden Deinze en Waregem en dankzij de aanwezigheid van het op- en afrittencomplex van de E17 is er een vlotte verbinding met Kortrijk en Gent. Het is dan een trekpleister voor jonge gezinnen die Gent en Deinze ontvluchten”, klinkt het.