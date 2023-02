Bij deze carnavalscafés is de ambiance verzekerd: “Als alles dicht is, kun je hier nog pint krijgen”

Aalst Dieven stelen autosleu­tels uit kleedkamer tijdens voetbal­match en gaan aan de haal met voertuig

Afgelopen weekend hebben dieven de wagen van Michael gestolen in Aalst. De man was aan het voetballen met vrienden, terwijl de dader of daders de sleutel uit de kleedkamer gestolen hebben om daarna met zijn voertuig te vertrekken. “Ik hoop dat er getuigen zijn die iets gezien hebben en weten waar mijn wagen is", vertelt Michael.